Единоборства

Ингушские спортсмены успешно выступили на турнире «Колизей: Битва чемпионов 13»

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Мухаммад Плиев

Ингушский спортсмен Мухаммад Плиев удушающим приёмом одержал победу над своим соперником на турнире в Москве.

Плиев выступал в рамках профессионального турнира по смешанным единоборствам «Колизей: Битва чемпионов 13», в весовой категории до 66 кг, сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт».

Ещё один ингушский боец, Рамзан Дзауров, на этих соревнованиях также выиграл свой бой болевым приёмом на руку, в весовой категории до 61 кг.

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