Ингушские спортсмены успешно выступили на турнире «Колизей: Битва чемпионов 13»

Плиев выступал в рамках профессионального турнира по смешанным единоборствам «Колизей: Битва чемпионов 13», в весовой категории до 66 кг, сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт».

Ещё один ингушский боец, Рамзан Дзауров, на этих соревнованиях также выиграл свой бой болевым приёмом на руку, в весовой категории до 61 кг.