Ингушские спортсмены успешно выступили на турнире «Колизей: Битва чемпионов 13»
Ингушский спортсмен Мухаммад Плиев удушающим приёмом одержал победу над своим соперником на турнире в Москве.
Плиев выступал в рамках профессионального турнира по смешанным единоборствам «Колизей: Битва чемпионов 13», в весовой категории до 66 кг, сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт».
Ещё один ингушский боец, Рамзан Дзауров, на этих соревнованиях также выиграл свой бой болевым приёмом на руку, в весовой категории до 61 кг.