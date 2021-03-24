Вольная борьба

Ингушские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по вольной борьбе в Брянске

0

Сборная Ингушетии по вольной борьбе завоевала четыре медали Всероссийских соревнований РФСО «Локомотив» среди юниоров до 21 года в Брянске.

«По итогам соревнований команда ингушских борцов возвратится домой с двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградой», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта.

В весовой категории до 74 кг «золото» завоевал представитель спортивного клуба «Кушт»
Магомед-Башир Фаргиев. Второе «золото» в весовой категории до 57 кг в копилку сборной принес Али Дзауров, представляющий спортклуб «Сурхо».
Серебряная медаль в весе до 65 кг в активе у Ахмеда Берсанова (спортклуб «Кушт»). Бронзовым медалистом соревнований в весовой категории до 65 кг стал Мустафа Мержоев (спортклуб «Кушт»). Ответственным тренером на соревнованиях был Хусейн Мержоев.

В турнире приняли участие спортсмены из различных субъектов России. Ингушетию на соревнованиях представили шесть спортсменов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
ЦУР Ингушетии оперативно отреагировал на обращение жительницы Карабулака
В Ингушетии члены общественного совета обратились за помощью к «Единой России»
Мэрия столицы Ингушетии уделяет санитарному состоянию города первоочередное внимание
Минприроды Ингушетии приняло участие в региональном этапе детского экофорума «Зеленая планета — 2021»
В Ингушетии площадь поврежденных лесов сократилась на более 7 гектаров
В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 10 человек
Власти Ингушетии планируют к IV кварталу 2021 года увеличить число трудоустроенных до 11,2 тыс. человек
Ингушских школьников приглашают принять участие в конкурсе «Большая перемена»
Ингушетия занимает 26 место в Национальном экологическом рейтинге
Ингушские стражи границы напомнили о правилах пребывания в пограничной зоне
В Ингушетии прошел чемпионат по настольному теннису для незрячих и слабовидящих людей

Главное

Яндекс.Метрика

 