Ингушские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по вольной борьбе в Брянске

«По итогам соревнований команда ингушских борцов возвратится домой с двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградой», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта.

В весовой категории до 74 кг «золото» завоевал представитель спортивного клуба «Кушт»

Магомед-Башир Фаргиев. Второе «золото» в весовой категории до 57 кг в копилку сборной принес Али Дзауров, представляющий спортклуб «Сурхо».

Серебряная медаль в весе до 65 кг в активе у Ахмеда Берсанова (спортклуб «Кушт»). Бронзовым медалистом соревнований в весовой категории до 65 кг стал Мустафа Мержоев (спортклуб «Кушт»). Ответственным тренером на соревнованиях был Хусейн Мержоев.

В турнире приняли участие спортсмены из различных субъектов России. Ингушетию на соревнованиях представили шесть спортсменов.