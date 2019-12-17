Ингушские спортсмены успешно выступили на открытом чемпионате Европы по кэмпо-карате
Ингушские спортсмены, в составе сборной России, завоевали призовые места на турнире «Kempo Open European Championship».
На днях в городе Баку, столице Азербайджана, завершился открытый чемпионат Европы по кэмпо-карате.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Назир Цуров занял первое место. Также на высшую ступень пьедестала поднялись Дени Беков, Алисхан Цуров, Исмаил Джандигов, Илез Чапанов, Абукар Чапанов, Альберт Галаев. Азраил Цыздоев занял второе место.