Каратэ

Ингушские спортсмены успешно выступили на открытом чемпионате Европы по кэмпо-карате

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Ингушские спортсмены, в составе сборной России, завоевали призовые места на турнире «Kempo Open European Championship».

На днях в городе Баку, столице Азербайджана, завершился открытый чемпионат Европы по кэмпо-карате.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Назир Цуров занял первое место. Также на высшую ступень пьедестала поднялись Дени Беков, Алисхан Цуров, Исмаил Джандигов, Илез Чапанов, Абукар Чапанов, Альберт Галаев. Азраил Цыздоев занял второе место.

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