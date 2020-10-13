Бокс

Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате СКФО по боксу среди взрослых

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Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате Северо-Кавказского федерального округа по боксу среди взрослых в Грозном.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», эти соревнования — отбор на чемпионат России по боксу 2020 года.

Умар Султыгов стал победителем чемпионата СКФО в весовой категории до 91 кг (тренеры Ибрагим Дзангиев, Иса Мургустов). Бронзовыми призёрами стали Мовлатгири Гайтукиев в весовой категории до 63 кг (тренер Абдулкадыр Хамхоев), Бекхан Батаев в весовой категории до 52 кг, Мовсар Плиев в весовой категории до 75 кг, Илез Альтемиров в весовой категории свыше 91 кг.

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