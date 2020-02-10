Грэпплинг

Ингушские спортсмены стали призёрами Всероссийского турнира по спортивной борьбе грэпплинг

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Ингушские спортсмены стали призёрами Всероссийского турнира по спортивной борьбе грэпплинг «ADCC Russia Cup-2020» (г. Красногорск, Московская область).

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Магомет Матиев занял первое место среди профессионалов в весовой категории до 76 кг и третье место в абсолютной весовой категории.

Илез Хашагульгов по состоянию здоровья (травма рёбер) не смог полностью выложиться на данном турнире и также занял третье место среди профессионалов в абсолютной весовой категории.

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