Ингушские спортсмены стали призёрами Всероссийского турнира по спортивной борьбе грэпплинг
Ингушские спортсмены стали призёрами Всероссийского турнира по спортивной борьбе грэпплинг «ADCC Russia Cup-2020» (г. Красногорск, Московская область).
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Магомет Матиев занял первое место среди профессионалов в весовой категории до 76 кг и третье место в абсолютной весовой категории.
Илез Хашагульгов по состоянию здоровья (травма рёбер) не смог полностью выложиться на данном турнире и также занял третье место среди профессионалов в абсолютной весовой категории.