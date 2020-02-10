Ингушские спортсмены стали призёрами Всероссийского турнира по спортивной борьбе грэпплинг

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Магомет Матиев занял первое место среди профессионалов в весовой категории до 76 кг и третье место в абсолютной весовой категории.

Илез Хашагульгов по состоянию здоровья (травма рёбер) не смог полностью выложиться на данном турнире и также занял третье место среди профессионалов в абсолютной весовой категории.