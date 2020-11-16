Борьба

Ингушские спортсмены стали призерами всероссийского турнира по греко-римской борьбе в Казани

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Восемь спортсменов из спортивного клуба «Ади Ахмад» приняли участие во Всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера РСФСР М. М. Сахабутдинова в Казани и смогли завоевать две бронзовые медали.

Порядка 200 спортсменов со всей страны оспаривали путевку в сборную России по греко-римской борьбе.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, Цечоев Амирхан завоевал «бронзу» в весовой категории до 82 кг, в весе до 77 кг третьим стал Хациев Мухаммад. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Белхороев Руслан. Он также добавил, что у Цечоева Амирхана после долгого перерыва и травмы это был первый старт, в котором он показал хорошую борьбу.

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