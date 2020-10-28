Бокс

Ингушские спортсмены привезли пять медалей с межрегиональных соревнований по боксу в Ачхой-Мартане

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Два первых и три вторых места привезла сборная Ингушетии с межрегионального турнира по боксу «Кубок Кавказа», посвященного памяти З. А. Кадырова.

Соревнования «Кубок Кавказа» проходили в Ачхой-Мартане Чеченской Республики. Свои навыки продемонстрировали спортсмены из соседних регионов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, обладателями медалей высшей пробы в своих весовых категориях стали Таркоев Ибрагим (63 кг) и Хаматханов Адрахман (54 кг). Серебряные медали в активе у Матиева Ахмеда (75 кг), Арчакова Рамазана (54 кг) и Аушева Абдулы (38 кг).

На соревнованиях вместе с командой присутствовал главный тренер сборной Республики Ингушетия по боксу Або Дорсигов.

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