Борьба

Ингушские спортсмены примут участие в первенстве России по вольной борьбе среди юниоров

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Борцы из Ингушетии примут участие в первенстве России по вольной борьбе среди юниоров в Наро-Фоминске (Московская область), которое пройдет с 4 по 18 сентября 2020 года.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, республику на юниорском первенстве представят спортсмены из спортивного клуба «Кушт» Мурад Евлоев (70 кг), Ислам Картоев (86 кг) и Вахид Галаев (125 кг).

Сейчас спортсмены проходят усиленную подготовку к предстоящим стартам и, несмотря на то, что вся спортивная общественность страны из-за пандемии оказалась в затруднительном положении и весь тренировочный процесс и соревнования остановились, ребята не растеряли свою форму, так как непрерывно поддерживали силовые показатели и развивали функциональные навыки.

Возглавит сборную Ингушетии на первенстве России старший тренер юниорской сборной Ингушетии, тренер спортклуба «Кушт» Точиев Азамат.

Стоит отметить, что ингушские спортсмены, которые отправятся в Наро-Фоминск, являются лидерами республиканской сборной в своем весе и как никто другой имеют шанс стать чемпионами и пройти отбор в состав сборной страны. Вахид Галаев и Ислам Картоев являются действующими чемпионами Северо-Кавказского федерального округа, а Мурад Евлоев стал призером юниорского первенства России в прошлом году.

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