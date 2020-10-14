Кавказские игры

Ингушские спортсмены примут участие в Фестивале культуры и спорта народов Кавказа в Грозном

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Ингушские спортсмены примут участие в Фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который пройдёт с 24 по 25 октября в Грозном.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, состязания будут проходить по 9 видам спорта, в том числе стрельбе из лука, армспорте, легкой атлетике, перетягивании каната, борьбе на поясах и др. Ожидаемое количество участников фестиваля — 1 тысяча человек. В составе сборной Республики Ингушетия в Кавказских играх примут участие 33 спортсмена, которые будут состязаться в восьми дисциплинах.

Напомним, в 2009 году первый олимпийский чемпион среди ингушей Исраил Арсамаков инициировал, разработал и организовал проведение фестиваля, получившего название «Ингушские игры». После мероприятие получило статус межрегионального и носило название «Кавказские игры», затем уже — «Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа».

По сути, это своего рода Кавказские олимпийские игры, которые способствуют развитию дружеских отношений народов, стимулируют мирные процессы, возвращая состязательность между регионами СКФО в спортивное русло.

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