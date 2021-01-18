Борьба

Ингушские спортсмены начнут свои выступления на предолимпийском чемпионате России по греко-римской борьбе

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Сегодня, 18 января, в Ростове-на-Дону стартует предолимпийский чемпионат России по греко-римской борьбе.

В первый день пройдут квалификационные и отборочные встречи, а затем полуфиналы весовых категорий до 55, 60, 63 и 130 кг.

По предварительным данным интернет-ресурса «Ингушспорт», на этом чемпионате выступят ингушские борцы Бекхан Оздоев, Зелимхан Цуров, Амирхан Цечоев, Мухаммад Евлоев, Мухаммад Хациев, Мансур Калиматов, Адлан Амриев.

Прямые видеотрансляции соревнований можно бесплатно посмотреть на сайте tele-sport. ru и в группах «Телеспорт» в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

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