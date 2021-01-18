Ингушские спортсмены начнут свои выступления на предолимпийском чемпионате России по греко-римской борьбе

В первый день пройдут квалификационные и отборочные встречи, а затем полуфиналы весовых категорий до 55, 60, 63 и 130 кг.

По предварительным данным интернет-ресурса «Ингушспорт», на этом чемпионате выступят ингушские борцы Бекхан Оздоев, Зелимхан Цуров, Амирхан Цечоев, Мухаммад Евлоев, Мухаммад Хациев, Мансур Калиматов, Адлан Амриев.

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