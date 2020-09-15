Ингушские спортсмены Лом-Али Нальгиев и Абубакар Местоев выступят в Москве на АСА 111
Ингушские спортсмены Лом-Али Нальгиев и Абубакар Местоев выступят на профессиональном турнире по смешанным боевым единоборствам ACA 111.
Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», вечер боёв АСА 111, который состоится 19 сентября в Москве, обещает стать одним из самых захватывающих в году.
Лом-Али Нальгиеву предстоит сразиться с Иманали Гамзатхановым, показывающим в последнее время хорошие результаты.
ACA — ведущий промоушен России и Европы в сфере MMA, который появился в результате объединения лиг ACB, WFCA и TECH-Krep. Глобальная цель лиги ACA — стать лидирующей мировой организацией. Основатель лиги — Майрбек Хасиев.