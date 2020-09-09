Борьба

Ингушские спортсмены из различных регионов выступят на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров

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Cегодня, 9 сентября, в Наро-Фоминске стартует первенство России по вольной борьбе среди юниоров.

На эти соревнования заявлены также и ингушские спортсмены: Тамерлан Газдиев (сборная Санкт-Петербурга), Мансур-Бек Барахоев (сборная Москвы), Атсалам Дзауров (сборная Москвы), Магомед-Башир Ханиев (сборная Дагестана), Мурад Евлоев, Ислам Картоев и Вахид Галаев (СК «Кушт»).

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», первенство России по вольной борьбе продлится до 14 сентября. В день — по две весовые категории.

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