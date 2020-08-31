Единоборства

Ингушские спортсмены Адам Богатырёв и Хамзат Аушев проведут свои бои на турнире по смешанным единоборствам ACA 110

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Ингушские спортсмены Адам Богатырёв (6-1) и Хамзат Аушев (13-4) проведут свои очередные бои на турнире по смешанным единоборствам ACA 110, который пройдёт в Москве 5 сентября.

Главным событием вечера станет поединок бывшего чемпиона АСВ и ACA в лёгком весе Али Багова и третьего номера рейтинга полусреднего веса Мурада Абдулаева за вакантный титул полусреднего веса.

Помимо этого, зрителей ждут противостояния топовых претендентов и перспективных проспектов. Турнир пройдёт на арене «Баскет Холл Москва», расположенной по адресу: ул. Островная, 7.

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