Ингушские спортсмены Адам Богатырёв и Хамзат Аушев проведут свои бои на турнире по смешанным единоборствам ACA 110

Главным событием вечера станет поединок бывшего чемпиона АСВ и ACA в лёгком весе Али Багова и третьего номера рейтинга полусреднего веса Мурада Абдулаева за вакантный титул полусреднего веса.

Помимо этого, зрителей ждут противостояния топовых претендентов и перспективных проспектов. Турнир пройдёт на арене «Баскет Холл Москва», расположенной по адресу: ул. Островная, 7.