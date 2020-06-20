Безопасность

Ингушские спасатели проводят профилактические мероприятия по обеспечению безопасности на воде

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Сотрудники МЧС Ингушетии начали профилактические мероприятия с по обеспечению безопасности на воде в период купального сезона. В частности, данная работа проводится вдоль рек Асса, Сунжа, водоемов сельского поселения Али-Юрт и Сагопшинского водохранилища Малгобекского района, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

«Специалисты МЧС проводят разъяснительные беседы о мерах безопасности во время купания и вручили памятки, где расписаны правила оказания первой помощи и номера телефонов экстренных служб», — говорится в сообщении.

По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах Гирихана Мальсагова, данные места в большинстве своем не обозначены на местности информационными щитами о запрете купания, следовательно, не отнесены к местам строгого запрещения для купания.

Он также добавил, что опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания.

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