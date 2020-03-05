Ингушские сотрудники Росгвардии посетили ветерана ВОВ Камбулата Гайсанова

Председатель совета ветеранов Управления Росгвардии по Республике Ингушетия Магомед Горбаков вместе с сотрудниками карабулакского центра специального назначения вневедомственной охраны поздравили ветерана с наступающим праздником — 9 мая, пожелали здоровья, хорошего самочувствия и вручили ценный подарок.

Вместе с ветераном гости просмотрели альбомы с военными фотографиями, узнали о непростой судьбе защитника Отечества.