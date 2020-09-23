Следком

Ингушские силовики задержали подозреваемого в убийстве пенсионера

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Правоохранительные органы задержали жителя сельского поселения Нестеровское по подозрению в совершении убийства соседа две недели назад, сообщил газете «Ингушетия» представитель регионального главка СК России.

«В рамках расследования дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан», — сказал собеседник издания.

Он напомнил, что 10 сентября примерно в 20 часов 49-летний житель села Нестеровское в ходе внезапно возникшей ссоры нанес проникающие ножевые ранения 61-летнему мужчине, проживающему по соседству. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.

Ранее информированный источник сообщал газете «Ингушетия» о том, что вечером 10 сентября этого года между двумя мужчинами, представителями одной фамилии, произошла ссора, переросшая в поножовщину. В результате драки один из участников конфликта нанес оппоненту удары ножом, которые оказались смертельными.

После этого мужчина на своем автомобиле скрылся с места происшествия.

Сразу задержать подозреваемого силовикам не удалось. При этом источник не смог назвать причину ссоры между ближайшими соседями.

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