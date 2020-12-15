Ингушские школьники в числе победителей всероссийской олимпиады по финграмотности

«Олимпиада проводилась в заочной форме в два тура. В числе победителей учащиеся школы номер 12 сельского поселения Инарки Малгобекского района имени Ахмеда Котиева, они стали призерами в различных номинациях. Ученица 11 класса Радима Бекбузарова заняла первое место, ученица 7 класса Аза Долтмурзиева на втором месте, ученик 5 класса Рашид Картоев также занял второе место», — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что всего по итогам заключительного тура 1031 участник стал победителем олимпиады.

Отметим, что задания олимпиады были подготовлены авторским коллективом в соответствии со стандартами заданий международного исследования PISA по финансовой грамотности.