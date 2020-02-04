Конференция

Ингушские школьники успешно выступили на XIV Международной конференции «Образование. Наука. Профессия»

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Ингушские школьники вошли в число победителей и призеров XIV Международной конференции «Образование. Наука. Профессия».

Учащийся выпускного класса школы № 20 г. Малгобека Магомед-Амин Картоев вошел в число победителей XIV Открытой международной научно-исследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия».

По информации пресс-службы Минобразования Ингушетии, старшеклассник выступил с докладом «Роль Малгобекской оборонительной операции в Великой Отечественной Войне» и занял почетное первое место в секции «История». А учащаяся 9-го класса школы № 3 г. Малгобека Алина Батырова заняла второе место в секции «Краеведение мемориальное», выступив с докладом «История храма Тхаба-Ерды». Научным руководителем учащихся является начальник отдела общего среднего образования Министерства образования и науки Ингушетии Мадина Мужехоева.

XIV Открытая международная научно-исследовательская конференция молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия» прошла в Самаре. В этом году конференция привлекла более 500 участников из 48 регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Наград удостоены более ста победителей и призеров конференции. Ещё одним приятным бонусом для ребят-призеров станет получение преимуществ для поступления в вузы, которые стали партнерами конференции.

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