Ингушские школьники смогут встретиться с пилотами группы «Стрижи» накануне их выступления в республике

Об этом было сообщено на встрече премьера Ингушетии Владимира Сластенина с заслуженным военным летчиком, заместителем командира войсковой части по летной подготовке, полковником Сергеем Осяйкиным и начальником службы планирования и организации показов авиационной техники майором Сергеем Божковым, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

Гости рассказали, что они уже успели обсудить вопросы безопасности и технические возможности с руководством аэропорта «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова.

«Мы обсудили все организационные и технические моменты, посмотрели место стоянки, а также согласовали программу с аэропортом. Понимание дальнейшей работы есть. Вся летная группа прибудет в республику 7 октября», — сказал Осяйкин.

По его словам, тренировочные полеты запланированы на 9 октября в 13:00 мск (ориентировочное время). Само авиашоу состоится 10 октября в 16:45 мск. Подготовлена получасовая программа. Кроме того, 8 и 9 октября в аэропорту пройдут экскурсии для школьников региона. Ребята смогут пообщаться с пилотами и посидеть в кабинах их боевых машин.

«Программа начинается с одиночного полета. Далее группа из 6 бортов выполнит фигуры сложного высшего пилотажа. Покажем все, на что сегодня способны — это комплекс фигур с различными перестроениями. Завершится программа сольно», — сказал он.

Осяйкин добавил, что это новая программа, которая демонстрировалась на московском авиакосмическом салоне и на форуме «Армия-2020».

Командир «Стрижей» также заверил в том, что авиашоу состоится при любой погоде. Летчик отметил и радиус видимости выступлений — до 5 километров, что позволит зрителям оценить всю красоту зрелища с любой точки города.

«Хочется верить, что погода будет хорошая, но и при облачности у нас есть вариант программы. Она будет не менее интересной, вместо вертикальных фигур мы будем выполнять наклонные, не входя в облака», — уточнил Осяйкин.