Акция

Ингушские школьники приняли участие в акции «Читающая армия правнуков Победы»

0

Учащиеся сунженской школы № 1 приняли участие в межрегиональной патриотической онлайн-акции «Читающая армия правнуков Победы», сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Ингушетии.

Торжественное открытие мероприятия состоялось в Ставропольской краевой детской библиотеке имени А. Е. Екимцева в рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы. На онлайн-трансляции с республиками Северного Кавказа и Ставропольского края присутствовало более 300 человек.

В рамках данной акции в Национальной библиотеке Ингушетии запланирован цикл мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи.

Акция продлится до 6 мая и завершится медиафорумом «Мы — правнуки Победы».

Впервые стартовавшая в 2016 году акция расширила свою читательскую аудиторию до 500 тысяч участников и переросла в мощное читательское движение, охватившее многие регионы России. На данный момент на портале акции «75 книг — Великой Победе» зарегистрировались библиотеки из 15 субъектов Российской Федерации.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов: «Уровень преступности в республике в разы ниже, чем в среднем по СКФО и России в целом»
В Ингушетии задержан и «вор в законе» по прозвищу «Муса Ингуш»
Житель Ингушетии проведет четыре года в колонии за вымогательство крупной суммы денег
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие в рамках акции «Читающая армия правнуков Победы»
Ингушские газовики обеспечат ускоренное подключение к газу новостроек для переселенцев в Малгобеке
В Министерстве культуры республики обсудили организацию гастрольной деятельности ансамбля «Ингушетия»
В Общественной палате Ингушетии прошёл «круглый стол», посвящённый борьбе с терроризмом и экстремизмом
В Ингушетии пособия по уходу за детьми будут перечисляться на банковскую карту «Мир»
В центральной части Карабулака прекращена подача электроснабжения
В Карабулаке провели акцию «Без светоотражателя небезопасно»
Юные ингушские боксёры успешно выступили на первенстве РФСО «Спартак» в Анапе

Главное

Яндекс.Метрика

 