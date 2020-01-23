Ингушские школьники приняли участие в акции «Читающая армия правнуков Победы»

Торжественное открытие мероприятия состоялось в Ставропольской краевой детской библиотеке имени А. Е. Екимцева в рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы. На онлайн-трансляции с республиками Северного Кавказа и Ставропольского края присутствовало более 300 человек.

В рамках данной акции в Национальной библиотеке Ингушетии запланирован цикл мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи.

Акция продлится до 6 мая и завершится медиафорумом «Мы — правнуки Победы».

Впервые стартовавшая в 2016 году акция расширила свою читательскую аудиторию до 500 тысяч участников и переросла в мощное читательское движение, охватившее многие регионы России. На данный момент на портале акции «75 книг — Великой Победе» зарегистрировались библиотеки из 15 субъектов Российской Федерации.