Ингушские школьники принимают участие во всероссийском флешмобе «Блокадный хлеб»

Для участия в флешмобе необходимо опубликовать стихи о блокаде Ленинграда в формате видео в социальных сетях с хештегами #блокадныйхлеб, #блокадаЛенинграда. Региональный штаб «Юнармии» предлагает также прислать видео на WhatsApp 8(963)174-14-40.

«Материалы, которые получим от вас во время флешмоба, мы выложим в «Инстаграме» ингушской «Юнармии». Тот, чья публикация наберёт наибольшее количество лайков и комментариев на страничке @unarmia_ing, получит оригинальный юнармейский приз — портативную колонку от регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Республики Ингушетия. Срок — до 28 января 2021 г.», — отмечено в сообщении.