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Ингушские школьники принимают активное участие в акции «Читаем про Новый год»

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Школьники Ингушетии принимают участие в акции «Читаем про Новый год», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Работники домов культуры и библиотек региона привлекают детей школьного и дошкольного возраста к участию в мероприятии, где юные чтецы рассказывают стихи о приближающемся празднике.

Свои видеовыступления опубликовали ребята из города Сунжи, сельских поселений Сагопши, Алхасты, Галашки и Долаково. Наибольшую активность проявили школьники из сельского поселения Гази-Юрт: в конкурсе приняли участие семь воспитанников местного Дома культуры.

Напоминаем, чтобы принять участие в флешмобе «Читаем про Новый год», нужно записать видео с чтением стихов на тему зимнего праздника и выложить его в соцсетях с хештегом #читаемпроновыйгод.

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