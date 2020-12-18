Ингушские школьники принимают активное участие в акции «Читаем про Новый год»

Работники домов культуры и библиотек региона привлекают детей школьного и дошкольного возраста к участию в мероприятии, где юные чтецы рассказывают стихи о приближающемся празднике.

Свои видеовыступления опубликовали ребята из города Сунжи, сельских поселений Сагопши, Алхасты, Галашки и Долаково. Наибольшую активность проявили школьники из сельского поселения Гази-Юрт: в конкурсе приняли участие семь воспитанников местного Дома культуры.

Напоминаем, чтобы принять участие в флешмобе «Читаем про Новый год», нужно записать видео с чтением стихов на тему зимнего праздника и выложить его в соцсетях с хештегом #читаемпроновыйгод.