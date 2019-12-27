Ингушские школьники посетили Кремлёвскую ёлку

0

Ингушские школьники вместе со сверстниками из других уголков страны побывали на Кремлёвской ёлке.

Этой чести удостоилось более 30 ребятишек: дети-сироты, дети сотрудников МВД, погибших при исполнении, победители и призеры конкурсов и олимпиад, отличники, активисты общественных объединений, дети из многодетных семей.

«Круглый год дети с нетерпением ждут этого праздника. Приятно наблюдать за тем, с какой радостью и восторгом ребята делятся эмоциями друг с другом», — отметила главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и социальной реабилитации детей Минобрнауки республики Зара Шадиева.

Детские новогодние праздники проходят в Государственном Кремлёвском дворце с 22 по 28 декабря. Кремлевская елка была и остается главной, любимой, долгожданной и наиболее насыщенной как по числу зрителей и организаторов, так и по программе. Юных зрителей ждут музыкальные спектакли, театрализованные танцевально-игровые программы и аттракционы.

Ребят сопровождает врач-педиатр, а безопасность детей в пути следования и обратно обеспечивают два сотрудника МВД по Ингушетии. Организовано горячее питание в вагоне-ресторане (меню составлено с учетом особенностей и требований к питанию детей). Кроме новогоднего представления, у детей появилась возможность посетить Московский зоопарк, Москвариум, Измайловский кремль, Государственный исторический музей и Государственную Третьяковскую галерею.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 60 юных бойцов приняли участие в турнире по каратэ в Магасе
Объем выполненных строительных работ в Ингушетии за 11 месяцев 2019 года вырос почти на 4%
В сельском поселении Долаково были вручены новогодние подарки от спонсора
«Ростелеком» завершил первый этап реализации национальной программы «Цифровая экономика» в Адыгее
«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»
В Назрани состоится показ короткометражного художественного фильма «Сайти — сын Зоули»
В Сунженском районе Ингушетии оперативно устранили несколько порывов водопроводных сетей
В Ингушетии допускается создание зоны территориального развития
В Минспорта Ингушетии предложили создать Фонд поддержки спортсменов
Фонды Национальной библиотеки пополнились дарственными изданиями правоведа Алексея Стефанова
Именитые ингушские дзюдоисты сборной России провели мастер-класс в Назрани

Главное

Яндекс.Метрика

 