Ингушские школьники посетили Кремлёвскую ёлку

Этой чести удостоилось более 30 ребятишек: дети-сироты, дети сотрудников МВД, погибших при исполнении, победители и призеры конкурсов и олимпиад, отличники, активисты общественных объединений, дети из многодетных семей.

«Круглый год дети с нетерпением ждут этого праздника. Приятно наблюдать за тем, с какой радостью и восторгом ребята делятся эмоциями друг с другом», — отметила главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и социальной реабилитации детей Минобрнауки республики Зара Шадиева.

Детские новогодние праздники проходят в Государственном Кремлёвском дворце с 22 по 28 декабря. Кремлевская елка была и остается главной, любимой, долгожданной и наиболее насыщенной как по числу зрителей и организаторов, так и по программе. Юных зрителей ждут музыкальные спектакли, театрализованные танцевально-игровые программы и аттракционы.

Ребят сопровождает врач-педиатр, а безопасность детей в пути следования и обратно обеспечивают два сотрудника МВД по Ингушетии. Организовано горячее питание в вагоне-ресторане (меню составлено с учетом особенностей и требований к питанию детей). Кроме новогоднего представления, у детей появилась возможность посетить Московский зоопарк, Москвариум, Измайловский кремль, Государственный исторический музей и Государственную Третьяковскую галерею.