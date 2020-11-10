Ингушские шахматисты успешно выступили на шахматном турнире СКФО в Грозном

В соревновании участвовали юные и взрослые спортсмены из Чеченской Республики, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

Соревнования проходили по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени 15 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого. Призовой фонд составил 100 тысяч рублей. Общее количество принявших участие в турнире спортсменов составило 59 человек.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, среди воспитанников шахматных клубов, представлявших Ингушетию, самый высокий показатель у шахматной школы «Падишах». Так, Эмин Аушев занял первое место в возрастной категории 2005 г. р. и моложе, Халид Келигов стал вторым в возрастной категории 2009 г. р. и моложе, Алина Баркина заняла третье почетное место среди девушек.

Марина Экажева из шахматного клуба «Магас» стала первой среди девушек, Даурбеков М., представляющий шахматный клуб «Ади Ахмад», стал третьим среди взрослых.

По словам президента Федерации шахмат Ингушетии Мусы Плиева, в турнире принимали участие лучшие игроки СКФО, и это было очередным хорошим опытом для ингушских ребят.

«Очень хорошо, что сейчас у детей есть возможность выезжать и обмениваться опытом. Шахматы очень дисциплинируют, учат принимать верные решения и тренируют мышление. Даже если ребенок не сделает спортивной карьеры, в жизни ему эти навыки обязательно пригодятся», — отметил Плиев.