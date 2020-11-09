Ингушские регбисты стали лидерами в северокавказской зоне после разгрома соперника из Грозного

«На стадионе имени Идриса Зязикова в Карабулаке состоялся первый в истории ингушского спорта официальный матч по регби. Созданная совсем недавно команда «Магас» в рамках федеральной лиги чемпионата России по регби-15 принимала своего соперника из Грозного. Поединок получился интересным и результативным, его обслуживал в поле опытный рефери из Москвы», — сказал собеседник издания.

По его словам, хозяева доминировали с первых секунд и одержали уверенную победу со счётом 51-11.

Этот успех вывел ингушскую команду в единоличные лидеры в северокавказской зоне, у «Магаса» в копилке после трёх сыгранных встреч девять очков, у коллективов из Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии по четыре очка. Впереди заключительный матч с «Нальчиком», который пройдёт в ближайшее время здесь же.

Мэр Карабулака Магомед-Башир Осканов, наблюдавший за игрой, был лично вовлечён, как принимающая сторона, в решение организационных вопросов, возникающих в ходе подготовки и проведения игры.

Градоначальник выразил признательность министерству спорта республики, а также руководителю региональной федерации регби Батыру Точиеву, что городу доверили проведение такого значимого матча и в целом, что выбрали карабулакский стадион домашней ареной команды «Магас».

По его словам, это отрадно и почётно. Руководитель муниципального образования считает, что у этого зрелищного спорта, требующего хороших физических кондиций и выносливости, есть все шансы стать популярным у местной молодёжи.

По всеобщему мнению матч прошёл на высоком уровне.