Ингушские предприниматели могут рассчитывать на бесплатную рекламу товаров в соцсетях

«В республике создана база «Сделано в Ингушетии». Чтобы качественные стройматериалы, молочная продукция, мед, шоколад, кожаные изделия, одежда от местных предпринимателей стали узнаваемыми, Минэкономразвития внедряет в социальные сети базы всех производителей под брендом «Сделано в Ингушетии», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, добросовестным предпринимателям власти окажут помощь с бесплатной рекламой товаров для их продвижения, узнаваемости и информационного освещения производства.

В Минэкономразвития определены специалисты, которые будут заниматься именно этими вопросам.

Напомним, в регионе создан собственный бренд для продукции местных производителей. Все высококачественные продовольственные товары, производимые в республике, будут продаваться под маркой «Сделано в Ингушетии». Товарный знак утвержден региональным Кабинетом министров.

Под единой маркой реализуют сельхозпродукцию, имеющую сертификат качества и заключение лаборатории. Цель создания собственного бренда — формирование положительного имиджа республики, ориентация населения региона на потребление товаров, производимых и представляемых предприятиями, зарегистрированными и осуществляющими свою хозяйственную деятельность в Ингушетии.