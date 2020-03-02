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Ингушские полицейские занялись расследованием незаконной рубки бука в Сунженском районе

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Правоохранительные органы по материалам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело о незаконной вырубке леса на основании обращения координатора лесных проектов WWF России, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

Как отметил собеседник издания, в ходе осмотра выдела Нестеровского участкового лесничества обнаружены девять пеньков от бука диаметром от 44-60 см. Сумма причиненного лесничеству ущерба составила более 4,7 миллиона рублей.

По данному факту полиция завела дело по ч. 3 ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

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