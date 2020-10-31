Ингушские полицейские перехватили «КамАЗ» с 20 тоннами бензина без документов

«На 569 км федеральной автодороги «Кавказ» в ходе оперативно-профилактического мероприятия в рамках операции «ТЭК» сотрудники ДПС остановили «КамАЗ» под управлением 57-летнего жителя Малгобека, который перевозил в цистерне бензин АИ-92 в объеме 20 230 литров», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, соответствующих документов на перевозку нефтепродуктов у водителя не оказалось.

По данному эпизоду правоохранители проводят проверку.