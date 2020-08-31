Ингушские полицейские не оставили никаких шансов на победу «римским легионерам» в футбольном матче
Матч по футболу на стадионе в Назрани принес победу команде республиканского МВД, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел.
«Состоялся футбольный матч между командой «Динамо» МВД Ингушетии с «Легионом». Игра получилась яркой и динамичной, многие голевые моменты были успешно реализованы сторонами, а каждый гол вызывал сильные эмоции у болельщиков обеих команд», — сказал сотрудник пресс-службы.
Из истории известно, что легион — чрезвычайно удачная организационно-тактическая структура, позволявшая римлянам побеждать во многих сражениях, «но члены команды «Динамо» не ботфортом консоме хлебали», напомнили в полиции.
В результате футбольная баталия завершилась со счётом 8:2 в пользу ингушских полицейских.