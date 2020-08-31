Футбол

Ингушские полицейские не оставили никаких шансов на победу «римским легионерам» в футбольном матче

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Матч по футболу на стадионе в Назрани принес победу команде республиканского МВД, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел.

«Состоялся футбольный матч между командой «Динамо» МВД Ингушетии с «Легионом». Игра получилась яркой и динамичной, многие голевые моменты были успешно реализованы сторонами, а каждый гол вызывал сильные эмоции у болельщиков обеих команд», — сказал сотрудник пресс-службы.

Из истории известно, что легион — чрезвычайно удачная организационно-тактическая структура, позволявшая римлянам побеждать во многих сражениях, «но члены команды «Динамо» не ботфортом консоме хлебали», напомнили в полиции.

В результате футбольная баталия завершилась со счётом 8:2 в пользу ингушских полицейских.

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