Ингушские пограничники провели для учеников сельского поселения Гули урок мужества
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия во взаимодействии с представителями администрации Джейрахского района провели урок мужества для учеников начальных классов общеобразовательной школы сельского поселения Гули.
Представители Погрануправления рассказали младшему поколению о значении пограничных органов в охране Государственной границы Российской Федерации, при этом отметив и роль местного населения. Также школьникам продемонстрировали фильм «Пограничный пёс Алый», наглядно рассказывающий о примерах мужества и отваги пограничников в ходе защиты рубежей Отечества.
Проведение подобного рода мероприятий направлено на формирование у молодого поколения общегражданской ответственности, сообщила пресс-служба Управления, и важности участия в вопросах обеспечения безопасности страны.