Ингушские пограничники провели для учеников сельского поселения Гули урок мужества

Представители Погрануправления рассказали младшему поколению о значении пограничных органов в охране Государственной границы Российской Федерации, при этом отметив и роль местного населения. Также школьникам продемонстрировали фильм «Пограничный пёс Алый», наглядно рассказывающий о примерах мужества и отваги пограничников в ходе защиты рубежей Отечества.

Проведение подобного рода мероприятий направлено на формирование у молодого поколения общегражданской ответственности, сообщила пресс-служба Управления, и важности участия в вопросах обеспечения безопасности страны.