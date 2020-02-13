Ингушские пограничники провели для учеников сельского поселения Гули урок мужества

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия во взаимодействии с представителями администрации Джейрахского района провели урок мужества для учеников начальных классов общеобразовательной школы сельского поселения Гули.

Представители Погрануправления рассказали младшему поколению о значении пограничных органов в охране Государственной границы Российской Федерации, при этом отметив и роль местного населения. Также школьникам продемонстрировали фильм «Пограничный пёс Алый», наглядно рассказывающий о примерах мужества и отваги пограничников в ходе защиты рубежей Отечества.

Проведение подобного рода мероприятий направлено на формирование у молодого поколения общегражданской ответственности, сообщила пресс-служба Управления, и важности участия в вопросах обеспечения безопасности страны.

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