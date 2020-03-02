Ингушские пограничники провели для детей экскурсию по заставе «Шоан» в горах республики
Ингушские пограничники провели для детей экскурсию по заставе «Шоан» в Джейрахском районе республики.
«Зелёные фуражки» провели для ребят обширную экскурсию по заставе, рассказали о своей повседневной жизни, службе по охране государственной границы. Больше всего ребятишек заинтересовала техника и оружие.
По информации пресс-службы администрации Джейрахского района, каждый желающий под чутким контролем старшего товарища-пограничника мог осуществить сборку и разборку автомата Калашникова, примерить бронежилет и даже надеть общевойсковой защитный комплект.