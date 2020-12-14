Ингушские пограничники чествовали своих добровольных помощников из числа местных жителей
В пограничном отделении «Ляжги» в Джейрахском районе состоялась встреча стражей рубежей Родины с главами сельских поселений и представителями добровольных народных дружин.
На мероприятии подвели итоги уходящего года.
«Пограничники несут свою службу, охраняя территорию, а жители района активно вовлечены в деятельность пограничников», — отметили организаторы мероприятия.
Особо были отмечены добровольные помощники из числа местных жителей. В свою очередь последние выразили благодарность пограничникам за приглашение и пожелали им успехов в новом году.