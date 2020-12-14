Ингушские пограничники чествовали своих добровольных помощников из числа местных жителей

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В пограничном отделении «Ляжги» в Джейрахском районе состоялась встреча стражей рубежей Родины с главами сельских поселений и представителями добровольных народных дружин.

На мероприятии подвели итоги уходящего года.

«Пограничники несут свою службу, охраняя территорию, а жители района активно вовлечены в деятельность пограничников», — отметили организаторы мероприятия.

Особо были отмечены добровольные помощники из числа местных жителей. В свою очередь последние выразили благодарность пограничникам за приглашение и пожелали им успехов в новом году.

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