Ингушские пограничники чествовали своих добровольных помощников из числа местных жителей

На мероприятии подвели итоги уходящего года.

«Пограничники несут свою службу, охраняя территорию, а жители района активно вовлечены в деятельность пограничников», — отметили организаторы мероприятия.

Особо были отмечены добровольные помощники из числа местных жителей. В свою очередь последние выразили благодарность пограничникам за приглашение и пожелали им успехов в новом году.