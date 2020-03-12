Ингушские парламентарии поддержали поправки к Конституции России

Он пояснил, что на внеочередном заседании присутствовали 28 из 31 депутата, трое отсутствовали по болезни. Постановление об одобрении закона о поправке к Конституции России принято единогласно.

«Придерживаясь воли наших отцов о добровольном вхождении Ингушетии в состав Российского государства, состоявшемся 250 лет назад, и опираясь на созданный Конституцией правовой и ценностный фундамент, мы реализуем национальные проекты, направленные на динамичное социально-экономическое развитие страны, повышение уровня жизни населения, создание условий для самореализации и раскрытия таланта каждого человека», — заявил спикер Магамет Яндиев, комментируя принятое решение.

Как сообщил первый вице-премьер республики, секретарь Ингушского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Михаил Илезов, в поправках уделено большое внимание закреплению социальных гарантий граждан стран. В частности, индексация пенсий или МРОТ.

«Все мы понимаем, насколько закрепление уровня оплаты труда и социальных гарантий актуально в условиях нестабильной мировой экономики. Поправок много, но все они исключительно важные. Вряд ли найдётся тот, кто станет выбирать, что из этого важнее — индексация пенсий, помощь молодой семье или закрепление за Россией статуса победителя во Второй Мировой войне или чтобы у чиновников не было двойного гражданства», — сказал Илезов.

Он добавил, что еще один блок поправок, который находит поддержку у абсолютного большинства граждан, касается официального закрепления семейных ценностей в Основном законе государства.

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«Согласно поправкам, предполагается закрепить понимание традиционной семьи и семейных ценностей как основу развития страны. Всех нас беспокоит тот факт, что в ряде стран происходит размывание понятия семьи и родительства. Именно этим обусловлена необходимость конституционного закрепления таких базовых ценностей», — отметил вице-премьер.