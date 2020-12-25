Ингушские организации приглашаются к участию в конкурсе проектов военно-исторической тематики

Конкурс проводится по трем номинациям: «Проекты в сфере военно-исторической науки», «Музейно-выставочные и экспозиционные проекты военно-исторической и современной военной тематики», «Проекты по реализации мероприятий военно-патриотического воспитания и исторического образования».

Заявки на конкурс принимаются в электронной форме до 20 февраля 2021 года.

Подробная информация на сайте.

Конкурс проектов военно-исторической тематики проводится в третий раз. По результатам предыдущих конкурсов в 2019 и 2020 годах реализовано более 50 проектов-победителей. Всего поступило более 1000 заявок более чем из 70 регионов страны.