Ингушские охотоведы подкармливают животных солью

«Очередная подкормка проведена в районе сельского поселения Яндаре. Солевой лизунец важен для диких зверей. Он восполняет запас минералов в рационе животных, а также способствует формированию костной ткани и шерсти молодняка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого, проведена работа по установке информационных щитов вокруг границ охотничьего участка Назрановского района.

«Они информируют о том, что охота на данном участке запрещена», — добавили в пресс-службе.