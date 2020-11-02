Ингушские охотоведы подкармливают животных солью
Охотоведы Назрановского охотничьего участка Ингушетии размещают брикеты соли в местах обитания лесных животных для восполнения минералов в их рационе, сообщает пресс-служба Минприроды региона.
«Очередная подкормка проведена в районе сельского поселения Яндаре. Солевой лизунец важен для диких зверей. Он восполняет запас минералов в рационе животных, а также способствует формированию костной ткани и шерсти молодняка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме этого, проведена работа по установке информационных щитов вокруг границ охотничьего участка Назрановского района.
«Они информируют о том, что охота на данном участке запрещена», — добавили в пресс-службе.