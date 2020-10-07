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Ингушские медики провели акцию «Ясное будущее» в Назрани

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В рамках проведения акции «Ясное будущее», приуроченной к Международному дню распространения информации о болезни Альцгеймера, сотрудники Республиканского центра медпрофилактики совместно с волонтерами осуществили распространение информационного материала в местах массового скопления людей в Назрани.

Кроме того, медики рассказали всем желающим о методах профилактики распространения деменций различного типа, в том числе альцгеймерских. В преклонном возрасте у многих людей возникают нарушения мышления, памяти, интеллекта и речи, спровоцированные изменениями молекулярного обмена между клетками в коре головного мозга, вызванными разными причинами. И чем более выражены эти изменения, тем тяжелее протекает старческое слабоумие, называемое в медицине деменцией.

Болезнь Альцгеймера — шестая причина смертности в развитых странах мира и третья после болезней сердца и рака у пожилых людей.

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