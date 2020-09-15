Ингушские медики одними из первых в стране получили надбавки за лечение пациентов с коронавирусом

«Мы в числе первых регионов страны в полном объеме и своевременно обеспечили выплаты работникам системы здравоохранения за счет финансовой поддержки, оказанной регионам по поручению Президента страны. На эти цели республике выделен 481 млн руб. Для поддержания режима самоизоляции в регионе была развернута масштабная информационная и санитарно-просветительная работа, в том числе посредством средств массовой информации, по разъяснению правил поведения в условиях пандемии, которая продолжается», — отметил премьер.

Сотрудники Роспотребнадзора и муниципалитетов проводили рейдовые мероприятия для контрольной проверки соблюдения требований санитарных норм и правил.

Основной удар на себя приняла система здравоохранения. Большое значение имел обмен опытом.

«По рекомендации рабочей группы Государственного совета РФ еще на начальном этапе распространения коронавирусной инфекции мы зарезервировали под ковид в четыре раза больше медицинских коек, чем было рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Для оказания помощи больным на базе шести учреждений здравоохранения были перепрофилированы и развернуты 1027 коек, из них 581 — обеспеченны кислородом, и 71 — реанимационные. В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России, а также учитывая эпидситуацию, количество коек сокращено до 400», — добавил премьер.

Глава правительства отметил, что для обсервации власти открыли четыре учреждения на 455 коек: основные — 85 коек, резервные — 370 коек. Создали резерв лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты на срок 15-30 дней, средств индивидуальной защиты — на срок до 45 дней.

На момент начала пандемии в наличии имелось 96 аппаратов ИВЛ, на текущий момент их 113, из которых 61 аппарат задействован под ковид. Также работают шесть аппаратов компьютерной томографии, исследования проводятся круглосуточно.

Тестирование проводится в семи лабораториях, а первоначально — в одной.

По инициативе Президента РФ в республике работала группа московских медиков, которая помогала нашим врачам, также была оказана гуманитарная помощь.

Из резервного фонда федерального правительства выделены средства на оснащение медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в размере 200 млн рублей, которые направлены на закупку медоборудования и инвентаря. В рамках централизованной поставки получено 10 автомобилей скорой медицинской помощи класса С, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Глава Кабинета министров выразил благодарность федеральному центру за помощь, оказанную республике в этот непростой период, а также ингушским врачам и медсестрам за самоотверженный труд.

Напомним, по состоянию на 15 сентября в республике всего проведено более 73 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. Впервые установленных диагнозов COVID-2019 — 4949, за сутки — 48. Из них умерших за сутки — один, всего жертвами инфекции стали 78 пациентов. Выздоровевших всего — 4296 человек.