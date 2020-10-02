Ингушские мастера грима провели мастер-класс в Карачаево-Черкесии

Актеры театров Карачаево-Черкесии, предприниматели, работающие в сфере развлечений, и аниматоры получили уникальную возможность постичь азы работы по созданию образа. Используя последние технологии и методики ингушские мастера грима прямо на глазах превращали моделей в сказочных персонажей — Циклопа, Шляпника, дали уроки по созданию шрамирования, ожогов, пулевых ранений.

Участникам мероприятия предложили не только побывать моделями, но и попробовать себя в роли гримёра. Простые точки, линии и контуры постепенно преображали гостей в различных персонажей, меняя лицо до неузнаваемости.

Мероприятие прошло в рамках договоренности председателя Ассоциации театров Юга-России, советника ректора РУТИ-ГИТИС Микаэла Базоркина и директора Черкесского драматического театра Дины Аковой. По ее словам, подобные мероприятия будут проводиться и дальше в целях повышения уровня специалистов КЧР.