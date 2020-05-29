Ингушские лесники высадили 25 тыс. деревьев белой акации в ходе акции «Сад памяти»

«В ходе международной акции «Сад памяти» лесники Ингушетии в общей сложности высадили 25 тыс. саженцев. В мероприятии принимали участие работники Назрановского и Сунженского лесничеств и лесопожарных центров Минприроды республики», — отметил собеседник.

По словам представителя ведомства, при выборе породы предпочтение было отдано белой акации. Это красивое медоносное дерево с белыми цветами. Оно отличается быстрым ростом и выносливостью в плохих условиях, особенно в засуху.

Работы проводились в условиях сложной эпидемиологической обстановки в регионе. Участники акции соблюдали все требования Роспотребнадзора РФ, меры предосторожности, дистанцию, лесники при высадке саженцев использовали маски. Посадка прошла в несколько этапов с привлечением небольших групп сотрудников.

Дополнительно Минприроды республики посажено 150 деревьев в городе воинской славы Малгобеке. Деревья высажены возле стелы памяти 337-й стрелковой дивизии, бойцы которой в октябре 1942 года покрыли себя неувядаемой славой, устояв против врага в ходе Малгобекской оборонительной операции.

«9 октября 1942 года дивизия прибыла в район Малгобека и до конца декабря удерживала рубежи на всём участке фронта. Более 60 бойцов 337-й стрелковой дивизии были награждены высокими правительственными боевыми наградами. Много солдат и офицеров было ранено, тысячи воинов навечно остались лежать на склонах Терского хребта», — отметили в министерстве.

Лесники тщательно ухаживают за саженцами. В течение года за ними будут наблюдать сотрудники лесничеств.

Напомним, международная акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Великой Победы, стартовала по всей стране 18 марта и продлится до 22 июня. Идея акции заключается в том, чтобы оставить вечный памятник — 27 миллионов деревьев по всей России — в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне.

Акция проводится по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Фонда памяти полководцев Победы, при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза России.