Ингушские лесники впервые получили на вооружение мотовездеходы

«В ведомство в четверг поступили первые два квадроцикла в комплекте с транспортным прицепом. Новая специализированная техника предназначена для лесопожарных центров», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, ключи от новеньких мотовездеходов решено передать Сунженскому и Назрановскому лесопожарным центрам для использования в работе.

Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием проводится рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология ».

Это первая поставка в этом году. В ведомстве напомнили, что регион при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза в 2019 году получил 18 единиц техники.

До конца 2020 года планируется приобрести два грузовых автомобиля на базе полноприводного шасси, укомплектованных краново-манипуляторной установкой, и два комплекса мониторинга с беспилотным летательным аппаратом.

Автотехника необходима для осуществления комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, а квадрокоптеры — для ведения контроля и мониторинга лесного комплекса с воздуха.

В Минприроды уверены, что пополнение автопарка лесопожарной техникой позволит повысить скорость реагирования служб, снизить ущерб от лесных пожаров на 47%.