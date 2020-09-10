Ингушские лесники впервые получили на вооружение мотовездеходы
Лесопожарные центры обзавелись новыми квадроциклами, призванными помочь им более эффективно бороться с незаконными рубками, быстрее добраться до места пожара. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Минприроды.
«В ведомство в четверг поступили первые два квадроцикла в комплекте с транспортным прицепом. Новая специализированная техника предназначена для лесопожарных центров», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, ключи от новеньких мотовездеходов решено передать Сунженскому и Назрановскому лесопожарным центрам для использования в работе.
Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием проводится рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология ».
Это первая поставка в этом году. В ведомстве напомнили, что регион при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза в 2019 году получил 18 единиц техники.
До конца 2020 года планируется приобрести два грузовых автомобиля на базе полноприводного шасси, укомплектованных краново-манипуляторной установкой, и два комплекса мониторинга с беспилотным летательным аппаратом.
Автотехника необходима для осуществления комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, а квадрокоптеры — для ведения контроля и мониторинга лесного комплекса с воздуха.
В Минприроды уверены, что пополнение автопарка лесопожарной техникой позволит повысить скорость реагирования служб, снизить ущерб от лесных пожаров на 47%.