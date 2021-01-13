Ингушские кукольники работают над новыми спектаклями

Совсем скоро маленькие зрители увидят спектакли «В седой древности» по повести Бориса Шадыжева, «Сказка старого Коркута» Мусаева, «Крысиный бунт», «Подвиг Асият Тутаевой» в постановке Лейлы Хадзиевой.

«Мы ожидаем приезда режиссёра Самарского театра кукол Ирины Пашкевич для работы над спектаклем и художника Андрея Лукомского, который работает над куклами постановки «В седой древности». Все цеха театра будут заняты работой, которой, конечно, очень много», — рассказал директор ТЮЗа Муса Хадзиев.