Театр

Ингушские кукольники работают над новыми спектаклями

0

В Ингушском театре юного зрителя продолжается работа над новыми творческими проектами, сообщила пресс-служба учреждения.

Совсем скоро маленькие зрители увидят спектакли «В седой древности» по повести Бориса Шадыжева, «Сказка старого Коркута» Мусаева, «Крысиный бунт», «Подвиг Асият Тутаевой» в постановке Лейлы Хадзиевой.

«Мы ожидаем приезда режиссёра Самарского театра кукол Ирины Пашкевич для работы над спектаклем и художника Андрея Лукомского, который работает над куклами постановки «В седой древности». Все цеха театра будут заняты работой, которой, конечно, очень много», — рассказал директор ТЮЗа Муса Хадзиев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Лидер «Справедливой России» предложил начать поэтапный отказ от ЕГЭ
В Ингушетии житель пожертвовал средства для укладки дороги на одной из улиц Назрани
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Ханума»
Муса Евлоев на предолимпийском чемпионате России по греко-римской борьбе бороться не будет
Ингушский студент рассказал об уникальном проекте строительства на Марсе
Число умерших от Covid-19 в Ингушетии возросло до 150 человек
Калиматов поздравил работников СМИ Ингушетии с профессиональным праздником
В сельском поселении Экажево завершилась реконструкция районного Дома культуры
«Девяностые», «Дэвид Боуи. Человек со звезды» и другие эксклюзивные премьеры января в Wink
В наибольшей степени рост потребительских цен в 2020 году зафиксирован в Ингушетии — Росстат
Экс-глава сельского поселения в Ингушетии подозревается в незаконном выделении земельного участка

Главное

Яндекс.Метрика

 