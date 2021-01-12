Ингушские кукольники представят свое творчество в Тамбове

Тамбовские зрители увидят спектакли «Чуче», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и «Волшебная лампа Аладдина». В свою очередь Тамбовский театр кукол удивит ингушских маленьких зрителей своими спектаклями в апреле.

Всероссийская программа «Большие гастроли» нацелена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории всей страны. В рамках «Больших гастролей» зрители могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны — как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля. География программы «Большие гастроли» простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки.