Театр

Ингушские кукольники представят свое творчество в Тамбове

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Ингушский театр юного зрителя в марте в рамках программы «Большие гастроли» в Тамбове представит свое творчество, сообщила пресс-служба учреждения.

Тамбовские зрители увидят спектакли «Чуче», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и «Волшебная лампа Аладдина». В свою очередь Тамбовский театр кукол удивит ингушских маленьких зрителей своими спектаклями в апреле.

Всероссийская программа «Большие гастроли» нацелена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории всей страны. В рамках «Больших гастролей» зрители могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны — как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля. География программы «Большие гастроли» простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки.

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