Театр

Ингушские кукольники готовятся к показу новых детских спектаклей

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Коллектив Ингушского театра юного зрителя продолжает работу над новыми постановками, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Артисты готовят к показу спектакль «В седой древности» по одноименной повести Бориса Шадыжева. На данный момент актеры заняты читкой по ролям. Художник из Белгорода Андрей Лукомский и бутафор Хяди Дзаурова активно работают над образами кукол.

Также идут репетиции танцевальных элементов к спектаклю тульского драматурга Рагима Мусаева «Сказка старого Коркута» под руководством директора Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Магас» Юнуса Кодзоева.

В ближайшее время начнется работа над новыми спектаклями «Крысиный бунт» и «Подвиг Асият Тутаевой» в постановке главного режиссера ТЮЗа Лейлы Хадзиевой.

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