Ингушские кукольники готовятся к показу новых детских спектаклей

Артисты готовят к показу спектакль «В седой древности» по одноименной повести Бориса Шадыжева. На данный момент актеры заняты читкой по ролям. Художник из Белгорода Андрей Лукомский и бутафор Хяди Дзаурова активно работают над образами кукол.

Также идут репетиции танцевальных элементов к спектаклю тульского драматурга Рагима Мусаева «Сказка старого Коркута» под руководством директора Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Магас» Юнуса Кодзоева.

В ближайшее время начнется работа над новыми спектаклями «Крысиный бунт» и «Подвиг Асият Тутаевой» в постановке главного режиссера ТЮЗа Лейлы Хадзиевой.