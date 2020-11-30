Ингушские классики завоевали две серебряные медали на чемпионате Москвы по греко-римской борьбе

Мансур Калиматов стал вторым в весовой категории до 72 кг, Мухаммад Евлоев поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 87 кг, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Комментируя выступление борцов, президент федерации спортивной борьбы региона Руслан Белхороев отметил, что ингушские спортсмены обладают хорошей силовой подготовкой и выносливостью.

«Наши спортсмены Мансур Калиматов и Мухаммад Евлоев завоевали серебряные медали. Считаю, что ребята показали хороший результат, несмотря на то, что была сильная конкуренция, соперники на турнире были достойные. Вместе со мной наших спортсменов приехал поддержать вице-президент федерации спортивной борьбы Магомед Евлоев и президент олимпийского совета республики Гилани Калиматов. Ответственным на этих соревнованиях был тренер высшей категории Алихан Арапханов», — рассказал Белхороев.

Отмечается, что турнир в Москве являлся отборочным на чемпионат России, который пройдет в Ростове-на-Дону в январе будущего года. Оба ингушских борца получили путевки на предстоящий чемпионат страны.