Ингушские классики готовятся к чемпионату России на базе спортклуба «Ади-Ахмад»

Для улучшения своих силовых показателей борцы каждый день проводят тренировки, как в зале, так и на свежем воздухе и в тренажерном зале, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Президент федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев отметил, что спортсмены, которые будут представлять регион к соревнованиям подойдут в хорошей форме.

«Предолимпийский характер предстоящего чемпионата России придает ему особую значимость, он является окончательным отборочным этапом. В соревнованиях примут участие сильнейшие классики страны, и те, кто выступят успешно, получат шанс побороться за медали Олимпийских игр. Все наши спортсмены хорошо подготовлены, я верю в каждого из них. Мы нацелены только на золото», — прокомментировал Белхороев.

Минувший 2019 год для борцов классического стиля республики сложился довольно успешно, будем надеться, что новый спортивный сезон будет еще более удачным, отмечает пресс-служба Минспорта.

Чемпионат России по греко-римской борьбе пройдет в Новосибирске с 15 по 19 января 2020 года. Победители соревнований будут иметь шансы принять участие в летних Олимпийских играх в Токио.