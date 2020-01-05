Греко-римская борьба

Ингушские классики готовятся к чемпионату России на базе спортклуба «Ади-Ахмад»

0

Ингушские спортсмены активно готовятся к предстоящему чемпионату России по греко-римской борьбе. Сборы части команды проходят на базе спортклуба «Ади-Ахмад» в сельском поселении Троицкое Сунженского района, где созданы все необходимые условия.

Для улучшения своих силовых показателей борцы каждый день проводят тренировки, как в зале, так и на свежем воздухе и в тренажерном зале, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Президент федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев отметил, что спортсмены, которые будут представлять регион к соревнованиям подойдут в хорошей форме.

«Предолимпийский характер предстоящего чемпионата России придает ему особую значимость, он является окончательным отборочным этапом. В соревнованиях примут участие сильнейшие классики страны, и те, кто выступят успешно, получат шанс побороться за медали Олимпийских игр. Все наши спортсмены хорошо подготовлены, я верю в каждого из них. Мы нацелены только на золото», — прокомментировал Белхороев.

Минувший 2019 год для борцов классического стиля республики сложился довольно успешно, будем надеться, что новый спортивный сезон будет еще более удачным, отмечает пресс-служба Минспорта.

Чемпионат России по греко-римской борьбе пройдет в Новосибирске с 15 по 19 января 2020 года. Победители соревнований будут иметь шансы принять участие в летних Олимпийских играх в Токио.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Правоохранителями Ингушетии проводится проверка по факту ДТП с пострадавшим из соседней республики
В Ингушетии пройдет первенство по вольной борьбе среди юношей
Представитель клуба «Чингиз» Абу-Муслим Парчиев проводит сбор в Италии
УГИБДД по Ингушетии рекомендует гражданам использовать интернет — сервисы для получения госуслуг
В Ингушетии задержали разрушителей древних памятников для продажи арочных камней с петроглифами
В городе Малгобеке Ингушетии произошел пожар в частном доме
10 медалей завоевали ингушские спортсмены на турнире по греко римской борьбе среди юношей
В ДТП в Ингушетии пострадал один человек
Ингушетия в числе регионов, где меньше всего выявлены нарушения на АЗС
Власти Ингушетии намерены наладить поставки мяса по стандарту халяль для бортового питания авиакомпаниям
Илез Хашагульгов получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу

Главное

Яндекс.Метрика

 