Каратэ

Ингушские каратисты завоевали три медали на играх боевых искусств в Грозном

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Два «золота» и «бронзу» завоевали представители Ингушетии на III Всероссийских играх боевых искусств, прошедших накануне в столице Чеченской Республики.

Как сообщил в интервью корреспонденту нашей газеты руководитель региональной федерации всестилевого карате Абдул-Азит Шаухалов, победителями состязаний стали каратисты Ризван Хамхоев и Амерхан Мержоев, выступавшие в категориях до 68 кг и 80 кг соответственно. Ислам Героев поднялся на третью ступень пьедестала почета в весе до 60 кг.

Отметим, что III Всероссийские игры боевых искусств (этап СКФО) проходили с 6 по 8 ноября во Дворце спорта ГГНТУ имени Миллионщикова в Грозном.

Участие в состязаниях приняли более 250 спортсменов из регионов Северо-Кавказского федерального округа в возрасте от 18 до 25 лет. Соревнования проводились в семи видах единоборств: айкидо, всестилевом карате, кикбоксинге, тайском боксе, киокусинкай, тхэквондо и самбо.

Победители игр примут участие в финальном этапе, который пройдёт в декабре нынешнего года в Москве.

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