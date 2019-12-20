Ингушские кадеты выступили на международном кадетском балу в Москве
Воспитанники Горского кадетского корпуса имени А. Д. Цароева приняли участие в Международном кадетском балу, который прошел в Московском Гостином дворе.
В нем приняли участие почти две тысячи кадетов из 60 регионов страны, а также из стран СНГ, Китая, Южной Кореи, Греции, Австрии.
По информации пресс-службы Минобразования Ингушетии, активное участие в празднике приняли и воспитанники Горского кадетского корпуса, которые в течение трех месяцев под руководством хореографа систематически проводили занятия по танцам: полонез, падеграс, большой фигурный вальс, полька-тройка, мазурка, кадетский вальс, ручеёк, севастопольский вальс и национальный танец «Лезгинка».