Ингушские хоккеисты завоевали награды на турнире в Невинномысске

На пути к третьей ступени пьедестала почета юные ледовые рыцари провели 4 матча. В первый день соревнований воспитанники хоккейной академии имени Вячеслава Фетисова «Башлоам» обыграли армавирский «Альбатрос», но позже не смогли справиться со своими старыми обидчиками, ставропольским «Тайфуном».

Сегодня ингушская команда без особого труда обыграла «Викторию» из Ставрополя, а в завершающем матче допустила ряд ошибок и с минимальным разрывом в счете 4:3 все же уступила хоккеистам невинномысского клуба «Хаски».

По итогам состязаний, победителем турнира стала команда «Тайфун», «серебро» у хозяев соревнований.

Как ранее сообщала «Ингушетия», в конце декабря 2019 года команда «Асса» впервые выступила на хоккейном турнире в Ставрополе. Тогда ингушские мастера шайбы привезли домой «серебро».

Отметим, что тренером команды «Асса» является Александр Плотников.