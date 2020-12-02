Ингушские грэпплеры успешно выступили на открытом турнире в Москве
Четыре первых места на открытом турнире по спортивной борьбе грэпплинг в разделе «No-Gi» достались ингушским спортсменам.
Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», Ахмадхан Боков занял первое место в весовой категории до 70 кг. Схватка Бокова была признана самой зрелищной на турнире.
Также первые места заняли Иса Баркинхоев в весовой категории до 75 кг, Ибрагим Хачеруев — в весовой категории до 80 кг, Абубакар Местоев — в весовой категории до 85 кг.