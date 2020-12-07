Ингушские грэпплеры стали призерами межрегионального турнира в Черкесске
В активе ингушской сборной оказалось семь золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей по итогам межрегионального турнира по спортивной борьбе грэпплинг в Черкесске.
Порядка 300 спортсменов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа соревновались в дисциплине No-Gi (борьба без кимоно). В соревнованиях принимали участие и ингушские борцы.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, лучшими в своем весе стали Сайфуддин Терлоев, Зияудин Терлоев, Хамзат Тумгоев, Ислам Терлоев, Инал Дзаитов, Хасан Саламов и Джабраил Цалцаев.
Второе место заняли Дауд Вышегуров, Ибрагим Бехоев, Мансур Баркинхоев. Бронзовыми медалистами стали Хадис Парагульгов, Умар Саралиев, Магомед Амулгаев, Дени Цомаев, Исмаил Оздоев и Сайфулла Терлоев.
Спортсмены тренируются под руководством Имрана Магомадова в клубе «SABRSJJ».