Грэпплинг

Ингушские грэпплеры стали призерами межрегионального турнира в Черкесске

0

В активе ингушской сборной оказалось семь золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей по итогам межрегионального турнира по спортивной борьбе грэпплинг в Черкесске.

Порядка 300 спортсменов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа соревновались в дисциплине No-Gi (борьба без кимоно). В соревнованиях принимали участие и ингушские борцы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, лучшими в своем весе стали Сайфуддин Терлоев, Зияудин Терлоев, Хамзат Тумгоев, Ислам Терлоев, Инал Дзаитов, Хасан Саламов и Джабраил Цалцаев.

Второе место заняли Дауд Вышегуров, Ибрагим Бехоев, Мансур Баркинхоев. Бронзовыми медалистами стали Хадис Парагульгов, Умар Саралиев, Магомед Амулгаев, Дени Цомаев, Исмаил Оздоев и Сайфулла Терлоев.

Спортсмены тренируются под руководством Имрана Магомадова в клубе «SABRSJJ».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Легенды российского хоккея и футбола проведут мастер-классы для юных спортсменов Ингушетии
За 10 лет «Аэропорт «Магас» осуществил более миллиона пассажирских перевозок
В Ингушетии проводится проверка по факту отравления угарным газом 6 человек
В Ингушском госуниверситете состоялась встреча с представителями волонтерских организаций
В сельском поселении Кантышево Ингушетии обнаружены крупные свалки мусора
Озвученные книги «Сыновья Беки» и «История Ингушетии» пополнят фонд Национальной библиотеки республики
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, посвященная землякам — юбилярам декабря
Сотрудники краеведческого музея Ингушетии участвуют во всероссийском проекте «Памяти Героев», посвященном 75-летию Великой Победы
Спортсмены школы борьбы сельского поселения Долаково успешно выступили на Всероссийском юношеском турнире
Прокурор Ингушетии проконтролирует расследование инцидента с отравлением угарным газом семьи из шести человек
Минприроды Ингушетии приняло участие в обсуждении вопросов реализации поручений Президента России

Главное

Яндекс.Метрика

 