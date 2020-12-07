Ингушские грэпплеры стали призерами межрегионального турнира в Черкесске

Порядка 300 спортсменов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа соревновались в дисциплине No-Gi (борьба без кимоно). В соревнованиях принимали участие и ингушские борцы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, лучшими в своем весе стали Сайфуддин Терлоев, Зияудин Терлоев, Хамзат Тумгоев, Ислам Терлоев, Инал Дзаитов, Хасан Саламов и Джабраил Цалцаев.

Второе место заняли Дауд Вышегуров, Ибрагим Бехоев, Мансур Баркинхоев. Бронзовыми медалистами стали Хадис Парагульгов, Умар Саралиев, Магомед Амулгаев, Дени Цомаев, Исмаил Оздоев и Сайфулла Терлоев.

Спортсмены тренируются под руководством Имрана Магомадова в клубе «SABRSJJ».